Турция - в ТОП-3 лидеров по производству солнечных панелей - министр

Турция занимает третье место в мире по производству солнечных панелей. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Турция не только покрывает собственные нужды в солнечных панелях, но и экспортирует продукцию в Европу, на Ближний Восток, в Африку, Центральную Азию и даже в Америку.

Несмотря на то, что возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце, вода, геотермальные ресурсы были у Турции и раньше, технологии для их использования приходилось завозить из-за границы, констатировал глава турецкого Минэнерго. «Сегодня все изменилось. 75 процентов технологий для производства солнечной энергии, 60-65 процентов технологий для производства энергии из ветра и 55 процентов технологий для производства геотермальной энергии, Турции производит сама»,- сказал министр.

Он напомнил, что двумя днями ранее в Турции была открыта крупнейшая в Европе цельная солнечная электростанция, и более 3 млн панелей, использованных в его строительстве, были произведены в самой стране. «В Анкаре действует крупный центр по исследованию и разработке. Солнечные панели производятся там. Турция уже на третьем месте по их производству. На первом -Китай, на втором- Вьетнам»,- пояснил министр.

Далее Донмез привлек внимание к значимости месторождений природного газа в Черном море для снижения зависимости Турции от импорта этого энергоресурса.

По его словам, добычу и разведку газа Турция уже в значительной степени осуществляет с помощью собственных кораблей и технологий собственного производства.

При этом, 70 процентов задействованного на буровых судах персонала- граждане Турции. «Раньше работали специалисты из-за рубежа. За довольно высокую суточную оплату. Сейчас меньше расходы на такие операции, а работы идут быстрее»,- отметил глава ведомства.

Не стоит забывать и о политической борьбе, экономическом противостоянии, в которое вступила Турция на пути к энергонезависимости, сказал он.

​​​​​​​«Всем известно, с чем Анкаре пришлось иметь дело в Восточном Средиземноморье. Несомненно, одна из причин, по которой Турция смогла сопротивляться политическому давлению, это собственные технологии»,- добавил Донмез.