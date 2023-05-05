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Чавушоглу заявил о намерении отправиться в Москву для переговоров с Лавровым

Турция Материалы 5 мая 2023 21:55 (UTC +04:00)
Чавушоглу заявил о намерении отправиться в Москву для переговоров с Лавровым

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что отправится 10 мая в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и участия в четырехсторонних переговорах по Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили из Москвы официальное подтверждение. 10 мая мы отправимся в Москву. Утром у меня будет возможность провести переговоры с Лавровым, а после этого мы примем участие в министерской встрече [РФ - Иран - Сирия - Турция по вопросам урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском]", - подчеркнул Чавушоглу в интервью турецким СМИ. Трансляцию вел телеканал 24 TV.

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