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Переговоры по «зерновому коридору» пройдут 10-11 мая в Стамбуле - минобороны Турции

Турция Материалы 9 мая 2023 21:46 (UTC +04:00)
Переговоры по «зерновому коридору» пройдут 10-11 мая в Стамбуле - минобороны Турции

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Переговоры по «Зерновому соглашению» с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН, намечены на 10-11 мая в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, распространенном во вторник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, в рамках обсуждений, представляющих особую значимость для глобальной продовольственной безопасности и поставок агропродукции, состоятся многосторонние переговоры и двусторонние встречи.

«Запланирован обмен мнениями по эффективному и безопасному задействованию «Зернового коридора». Будет обсужден вопрос продления «Зерновой сделки», представляющей особую значимость для нуждающихся стран. Состоится также детальное рассмотрение вопроса безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, заблокированных в портах Украины в условиях конфликта», - говорится в сообщении.

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