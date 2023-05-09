Переговоры по «зерновому коридору» пройдут 10-11 мая в Стамбуле - минобороны Турции

Переговоры по «Зерновому соглашению» с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН, намечены на 10-11 мая в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, распространенном во вторник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, в рамках обсуждений, представляющих особую значимость для глобальной продовольственной безопасности и поставок агропродукции, состоятся многосторонние переговоры и двусторонние встречи.

«Запланирован обмен мнениями по эффективному и безопасному задействованию «Зернового коридора». Будет обсужден вопрос продления «Зерновой сделки», представляющей особую значимость для нуждающихся стран. Состоится также детальное рассмотрение вопроса безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, заблокированных в портах Украины в условиях конфликта», - говорится в сообщении.