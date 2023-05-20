Установленная мощность СЭС в Турции превысила 10 тыс. МВт

Установленная мощность солнечных электростанций (СЭС) Турции по состоянию на 16 мая текущего года превысила 10 тыс. МВт. В целом СЭС действуют в 78 турецких провинциях, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В энергораспределительной компании Турции TEİAŞ сообщили «Анадолу», что суммарная установленная мощность электростанций страны на 16 мая 2023 года достигла в целом 104 600 МВт, из которых 10 007 МВт приходится на СЭС.

Если в 2014 году совокупная установленная мощность солнечных электростанций в Турции составляла 40 МВт, то за последние годы этот показатель увеличился в десятки раз.

Солнечные электростанции мощностью более 100 МВт действуют сегодня в 35 турецких провинциях.

Глава Ассоциации инвесторов в энергетику GÜYAD Джем Озкёк в беседе с «Анадолу» отметил, что Министерство энергетики и природных ресурсов Турции еще 19 января обнародовало Национальный энергетический план, согласно которому цель солнечной энергетики страны в доведении мощностей до 52 900 МВт к 2035 году.

«Пока достигнута примерно пятая часть этой цели, но мы уверенно движемся к этой цели», - отметил Озкёк.