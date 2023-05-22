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Синан Оган заявил, что поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов

Турция Материалы 22 мая 2023 18:46 (UTC +04:00)
Синан Оган заявил, что поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов

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БАКУ /Trend/ - Кандидат в президенты Турции от "Альянса АТА" Синан Оган заявил, что поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов в стране.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на TurkicWorld, он сделал это заявление, выступая в Анкаре.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

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