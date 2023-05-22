Эрдоган назвал террористом напавшего на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти США выявить «террориста», совершившего нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Турецкий лидер также потребовал предпринять необходимые меры в связи с произошедшим.

«Вы должны найти этого террориста, который разбил окна «Турецкого дома» с помощью лома»,- сказал глава государства.

«В Европе (террористическая организация) РПК увидев, что дела обстоят все хуже и хуже, начала нападать на избирателей (на выборах президента Турции – ред.). Теперь они атаковали «Турецкий дом» в Америке, расположенный прямо напротив Организации Объединенных Наций, и разбили окна», - продолжил он.

Президент Эрдоган напомнил, что обеспечение безопасности «Турецкого дома» было вверено властям США.

Ранее неизвестный совершил нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, где в числе прочих расположено постпредство Турции при ООН и генконсульство страны в американском мегаполисе.

Генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам дипломату, зданию был нанесен материальный ущерб.