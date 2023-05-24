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Эрдоган сообщил о реализации плана возвращения до 500 тыс. беженцев в Сирию

Турция Материалы 24 мая 2023 22:55 (UTC +04:00)
Эрдоган сообщил о реализации плана возвращения до 500 тыс. беженцев в Сирию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале процесса возвращения до 500 тыс. сирийских беженцев в свою страну, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Выступая в среду в столичном районе Мамак, турецкий лидер сообщил, что сотни тысяч сирийцев будут размещены в специально построенных домах на севере Сирии.

По его словам, наряду с уже построенными домами, на сирийской территории при поддержке Катара реализуется еще одна программа строительства домов для размещения миллиона беженцев.

«Строительство домов уже ведется», - сказал Эрдоган, по словам которого, Анкара в своей миграционной политике учитывает опыт ведущих стран мира, в том числе США, Франции и Германии.

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