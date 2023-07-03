Годовая инфляция в Стамбуле составила в июне 55%

БАКУ /Trend/ - Торговая палата Стамбула, которая объединяет более 700 тысяч турецких компаний, опубликовала данные, согласно которым годовой уровень индекса потребительских цен в Стамбуле составил 55,19%, передает Trend.

Данные об инфляции были рассчитаны на основе сведений с июня 2022 года по июнь 2023 года. За последние 12 месяцев цены в розничном секторе выросли на 55,19%, а оптовые цены за тот же период увеличились на 64,27%. По сравнению с маем текущего года, розничные цены выросли на 3,46%, а оптовые - на 4,32%.

В июне самым сильным образом выросла стоимость культурных мероприятий, образования и развлечений (6,99%). Транспортные расходы и услуги связи подорожали на 5,11%, расходы на жилье увеличились на 3,75%, а цены на одежду выросли на 3,2%.

В оптовом секторе в июне по сравнению с маем цены на топливо выросли на 8,36%, на строительные материалы - на 5,71%, а продукты питания стали дороже на 3,9%. Оптовая стоимость текстиля выросла на 3,3%. Единственным исключением были цены на химикаты, которые снизились на 1,36%.