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Более 35 млн человек путешествовали по Турции в праздник Гурбан

Турция Материалы 5 июля 2023 05:57 (UTC +04:00)
Более 35 млн человек путешествовали по Турции в праздник Гурбан

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БАКУ /Trend/ - Более 35 миллионов человек путешествовали наземным, воздушным и железнодорожным транспортом во время праздника Гурбан в Турции.

Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу .

По его словам, около 7,9 млн путешественников воспользовались воздушным транспортом в течение 9-дневних каникул по случаю праздника Гурбан. В эти же дни в аэропортах Турции 7 882 000 пассажиров осуществлили полет по 54 124 рейсам.

Он сказал, что административный штраф в размере 3 млн 182 тыс. 8 лир был наложен на компании, взимавшие завышенные цены на пассажирские билеты в праздничные дни.

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