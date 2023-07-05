Более 35 млн человек путешествовали по Турции в праздник Гурбан

БАКУ /Trend/ - Более 35 миллионов человек путешествовали наземным, воздушным и железнодорожным транспортом во время праздника Гурбан в Турции.

Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу .

По его словам, около 7,9 млн путешественников воспользовались воздушным транспортом в течение 9-дневних каникул по случаю праздника Гурбан. В эти же дни в аэропортах Турции 7 882 000 пассажиров осуществлили полет по 54 124 рейсам.

Он сказал, что административный штраф в размере 3 млн 182 тыс. 8 лир был наложен на компании, взимавшие завышенные цены на пассажирские билеты в праздничные дни.