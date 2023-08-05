Африканцы полностью прекратили поставки золота и урана во Францию - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В настоящее время африканцы полностью прекратили поставки золота и урана во Францию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что совершенное Францией в прошлом в Алжире, Руанде и Мали зафиксировано многими странами мира.

"Африканцы прекрасно знают о преступлениях Франции, и именно поэтому, в качестве ответа на годы угнетения, в настоящее время они полностью прекратили поставки золота и урана во Францию. Мы стараемся поддерживать с ними позитивные отношения", - сказал Эрдоган.

Напомним, что после захвата власти в Нигере военные сообщили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Африканская страна обеспечивала 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС в европейском государстве.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера "Национального совета по защите отечества" Абдурахмана Тчиани.