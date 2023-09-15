Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Тюркский мир с сильными традициями государственности переживает новое возрождение - Эрдоган

Турция Материалы 15 сентября 2023 18:09 (UTC +04:00)
Тюркский мир с сильными традициями государственности переживает новое возрождение - Эрдоган

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Тюркский мир с сильными традициями государственности переживает новое возрождение.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 10-м конгрессе Всемирного турецкого делового совета.

"Тюркский мир с сильными традициями государственности переживает новое возрождение и открыт для развития. Мы постоянно работаем над укреплением наших культурных, исторических, экономических и политических связей. Мы откроем новую эру для наших братьев и сестер как в нашей стране, так и в диаспоре. Нам всем нужно больше работать вместе. Я верю, что такие платформы, как этот конгресс, вызовут социальную волну. Я не сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе мы добьемся хороших результатов", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Стамбуле открылся 10-й конгресс Всемирного турецкого делового совета.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости