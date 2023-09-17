Президент Турции отправился в США для участия в заседании Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в США для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает Trend.

Согласно информации, самолет с главой турецкого государства на борту вылетел в Нью-Йорк в 14:00 по местному времени.

Во время поездки президента Турции сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр торговли Омер Болат, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Озхасеки и др.

В ходе своего визита в Нью-Йорк турецкий лидер планирует участвовать в заседании Генассамблеи ООН 78-го созыва.