В Турции с начала года нейтрализовано более семисот террористов РПК

БАКУ /Trend/ - С 1 января по 1 ноября этого года в ходе операций против террористической организации РПК был нейтрализован 721 террорист.

Как передает Trend, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, всего за этот период против террористической организации РПК было проведено 19 756 операций, из них 3 054 – в городах и 16 702 – в сельской местности.

"В ходе операций нейтрализован 721 террорист, в том числе 84 убиты, 525 взяты в плен и 5 ранены. Кроме того, еще 107 террористов сдались турецким властям", - отметил министр.

Ерликая также сказал, что турецкие силы безопасности продолжают борьбу с международными, национальными, региональными и местными организованными преступными группировками.

Министр добавил, что в ходе 370 операций, проведенных с 1 января по 1 ноября текущего года, ликвидированы одна международная, 13 национальных, 33 региональные и 253 местные организованные преступные группировки. Кроме того, было арестовано 1800 человек.