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Турецкая армия уничтожила 29 объектов террористов

Турция Материалы 24 декабря 2023 01:48 (UTC +04:00)
Турецкая армия уничтожила 29 объектов террористов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В ходе воздушных операций против объектов террористов на севере Ирака и Сирии уничтожено 29 объектов, нейтрализовано большое число террористов.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В министерстве отметили, что ВВС Турции провели операцию на севере Ираке и Сирии путем нейтрализации террористов РПК/KCK и других террористических элементов в Северном Ираке и Сирии в целях предотвращения террористических атак против населения и сил безопасности, а также обеспечения безопасности границ.

Сообщается, что в ходе воздушных операций было уничтожено 29 объектов, в том числе пещеры, бункеры, убежища, нефтяные объекты и склады, используемые сепаратистской террористической организацией.

В ведомстве сообщили, что в ходе операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить нанесения ущерба гражданскому населению, историко-культурным ценностям и окружающей среде.

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