Министр обороны Турции сообщил о проведении военной операции на севере Ирака и Сирии

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 25 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) были ликвидированы на севере Ирака и Сирии в ходе военных операций турецкой армии.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в оперативном штабе министерства, передает Trend.

"Вчера вечером ликвидировано 13 террористов, сегодня - 12. Общее количество уничтоженных террористов с начала года достигло 2 156", - отметил министр в своем заявлении.

Он также подчеркнул, что в рамках операций, проведенных в ответ на нападения на турецких военных на севере Ирака, были проведены массированные удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре. Министр подчеркнул, что РПК понесла значительные потери и теперь оказалась в условиях ограниченной маневренности.

Министр добавил, что операции будут продолжаться до полного уничтожения террористов в этом регионе.