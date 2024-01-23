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Польша и Украина договорились о совместных оборонных предприятиях

Турция Материалы 23 января 2024 04:10 (UTC +04:00)
Польша и Украина договорились о совместных оборонных предприятиях

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Польша и Украина договорились создать совместные оборонно-промышленные предприятия в двух странах.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках своего визита в Киев.

«Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения», — заявил премьер Польши.

Туск также отметил, что развитие данных предприятий станет «прибыльным для обеих сторон бизнесом». Он добавил, что с большим удовлетворением принял слова президента Украины Владимира Зеленского о совместной работе двух стран.

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