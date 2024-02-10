Турция и Кыргызстан подписали план действий из 62 пунктов

БАКУ /Trend/ - Турция и Кыргызстан заключили соглашение в рамках 11-го заседания Совместной экономической комиссии (СЭК), подписав протокол и соответствующий план действий, включающий 62 пункта.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и председатель Совета министров Кыргызстана Акылбек Джапаров провели переговоры как в формате один на один, так и в составе делегаций в президентском комплексе в Анкаре.

После переговоров под председательством Йылмаза и Джапарова состоялось 11-е заседание СЭК Турция-Кыргызстан.