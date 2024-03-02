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Турция и Туркменистан будут сотрудничать в вопросе энергоносителей

Турция Материалы 2 марта 2024 01:40 (UTC +04:00)
Турция и Туркменистан будут сотрудничать в вопросе энергоносителей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о подписании Меморандума о намерениях в сфере энергетики между Анкарой и Ашхабадом.

Как сообщает Trend, Меморандум подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на полях Третьего дипломатического форума в Анталье.

«Документ призван внести вклад в сотрудничество наших стран и формирует основы для совместной работы в сфере природного газа. Подписи под документом символизируют наше стремление поставлять туркменский газ вначале в Турцию и далее на мировые рынки», - заявил Байрактар.

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