Турция борется с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выступил на мероприятиях, посвященных 109-й годовщине Дня Победы и памяти шехидов Чанаккале, передает Trend.

Гюлер отметил, что победа при Чанаккале стала предвестником Национальной борьбы и является одной из величайших побед в истории. Он подчеркнул, что Турция продолжает стремиться к созданию более сильного и светлого будущего, работая над обеспечением мира и стабильности от Черного моря до Африки.

Министр отметил, что Вооруженные силы Турции борются с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами. Он подчеркнул решимость Турции в защите своих прав и интересов как на суше, так и на море.

Гюлер также отметил активное участие Турции в решении конфликта в Газе и ее вклад в поддержку Сомали, включая военные учения и гуманитарную помощь.