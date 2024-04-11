Лига Конференций - "Фенербахче" сыграет в Пирее

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует 1/4 финала Лиги Конференций УЕФА.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, первые матчи четвертьфинала пройдут в один день.
Представитель братской Турции "Фенербахче", в гостях сразится с пирейским "Олимпиакосом" в Греции, а "Виктория" сыграет дома с "Фиорентиной".
В Англии встретятся представители стран "большой пятерки" - "Астон Вилла" и "Лилль".
Греческий ПАОК сыграет в гостях с бельгийским "Брюгге".
Отметим, что ответные матчи пройдут 18 апреля.
Лига Конференций
1/4 финала, первые игры
20:45. "Олимпиакос" — "Фенербахче".
20:45. "Виктория" — "Фиорентина"
23:00. "Брюгге" — ПАОК
23:00. "Астон Вилла" — "Лилль"
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