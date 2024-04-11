Лига Конференций - "Фенербахче" сыграет в Пирее

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует 1/4 финала Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, первые матчи четвертьфинала пройдут в один день.

Представитель братской Турции "Фенербахче", в гостях сразится с пирейским "Олимпиакосом" в Греции, а "Виктория" сыграет дома с "Фиорентиной".

В Англии встретятся представители стран "большой пятерки" - "Астон Вилла" и "Лилль".

Греческий ПАОК сыграет в гостях с бельгийским "Брюгге".

Отметим, что ответные матчи пройдут 18 апреля.

Лига Конференций

1/4 финала, первые игры

20:45. "Олимпиакос" — "Фенербахче".

20:45. "Виктория" — "Фиорентина"

23:00. "Брюгге" — ПАОК

23:00. "Астон Вилла" — "Лилль"

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