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Meta приостановит работу Threads в Турции

Турция Материалы 15 апреля 2024 21:10 (UTC +04:00)
Meta приостановит работу Threads в Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Компания "Meta" приостановит 29 апреля в Турции работу "Threads" (аналог платформы "Х") по решению местного антимонопольного органа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В марте Совет по конкуренции Турции принял решение о введении временных ограничительных мер и наложении штрафа на Meta из-за злоупотреблений доминирующим положением на рынке. Предметом разбирательства стало объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads.

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