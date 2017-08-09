ВВС Японии и США провели военные учения вблизи Корейского полуострова

Командование ВВС сил самообороны Японии объявило, что во вторник были проведены совместные военные учения с Соединенными Штатами в японском воздушном пространстве вблизи Корейского полуострова, передает Интерфакс.

В учениях в районе японского острова Кюсю были задействованы два истребителя ВВС Японии F-2 и два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Наблюдатели отмечают, что учения прошли на фоне обострения обстановки вокруг КНДР и ее угроз о возможных ударах по США и их союзниках в регионе.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. В сообщении утверждается, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР "в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по району вокруг острова Гуам с помощью стратегических баллистических ракет средней и большей дальности "Хвасон-12".

Этот удар, как, отмечает ЦТАК, будет направлен против основных американских военных баз на Гуаме, включая базу ВВС США "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики.

В то же время, президент США Дональд Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР. "Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил журналистам Трамп.