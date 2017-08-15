Удар КНДР по США может привести к военным действиям, заявил глава Пентагона

15 августа 2017 03:14 (UTC+04:00)

Ракетный удар КНДР по американским территориям может привести к полномасштабным военным действиям, заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Если они ударят по США, это очень быстро может привести к военным действиям", — сказал он журналистам.

По словам министра, которые приводит агентство Рейтер, США мгновенно узнают о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Azernews Newspaper
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