Вашингтон не исключает переговоров с КНДР

Вашингтон не исключает вероятность прямых переговоров с Пхеньяном. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель госсекретаря США Джон Салливан после переговоров с японским коллегой Синсукэ Сугиямой, передает ТАСС.

"В конечном итоге, - цитирует его слова агентство Reuters, - мы не исключаем возможность перехода к прямым переговорам. Мы сфокусированы на дипломатических усилиях по разрешению проблемы, созданной КНДР. Однако мы тем не менее должны вместе с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими, быть готовы к худшему, если дипломатия не даст результата".

Ранее на переговорах в Токио заместители глав внешнеполитических ведомств США и Японии договорились продолжать давление на Пхеньян, чтобы заставить его изменить политический курс. По данным агентства Киодо, стороны высказались за продолжение тесного сотрудничества по всем вопросам, так или иначе связанным с северокорейской проблемой.

"Правительство Японии считает, что сейчас нет условий для диалога с Северной Кореей, - заявил после переговоров Сугияма. - Мы полагаем, что в нынешних условиях следует по всем направлениям наращивать нажим на Северную Корею, координируя политику в том числе с Китаем и Россией".

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.