Вашингтон не исключает переговоров с КНДР

17 октября 2017 09:26 (UTC+04:00)

Вашингтон не исключает вероятность прямых переговоров с Пхеньяном. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель госсекретаря США Джон Салливан после переговоров с японским коллегой Синсукэ Сугиямой, передает ТАСС.

"В конечном итоге, - цитирует его слова агентство Reuters, - мы не исключаем возможность перехода к прямым переговорам. Мы сфокусированы на дипломатических усилиях по разрешению проблемы, созданной КНДР. Однако мы тем не менее должны вместе с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими, быть готовы к худшему, если дипломатия не даст результата".

Ранее на переговорах в Токио заместители глав внешнеполитических ведомств США и Японии договорились продолжать давление на Пхеньян, чтобы заставить его изменить политический курс. По данным агентства Киодо, стороны высказались за продолжение тесного сотрудничества по всем вопросам, так или иначе связанным с северокорейской проблемой.

"Правительство Японии считает, что сейчас нет условий для диалога с Северной Кореей, - заявил после переговоров Сугияма. - Мы полагаем, что в нынешних условиях следует по всем направлениям наращивать нажим на Северную Корею, координируя политику в том числе с Китаем и Россией".

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Дональд Трамп посетит Республику Корея 7-8 ноября
США 10:41
Переговоры об урегулировании кризиса между Турцией и США перенесены
Турция 09:38
КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США
США 05:47
Трамп продлил на год санкции против колумбийской наркомафии
США 04:34
В США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек
США 03:34
Пентагон сообщил об уничтожении десятков боевиков ИГ в результате авиаудара ВВС США
США 02:36
Трамп заявил, что расследование о "сговоре с Россией" пора закончить
США 16 октября 22:41
Великобритания обеспокоена решением Трампа по иранской ядерной сделке
Европа 16 октября 21:54
Евросоюз усилил автономные санкции против КНДР
Другие страны 16 октября 19:48
Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР
В мире 16 октября 16:53
Россия осуждает развитие ядерной программы КНДР
Россия 16 октября 13:50
Туркменистан активизирует деятельность государственной товарно-сырьевой биржи
Бизнес 16 октября 13:04
Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО
Россия 16 октября 13:01
Азербайджан может открыть в США торговый дом
Бизнес 16 октября 11:23
Начинаются совместные учения США и Южной Кореи
США 16 октября 04:15
Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия
Европа 16 октября 00:09
В парламенте Турции назвали временным дипломатический конфликт с США
Турция 15 октября 22:04
В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру
Другие страны 15 октября 00:32