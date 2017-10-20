В США распродают советские МиГ-21 и МиГ-29

Американская фирма Raptor Aviation предлагает всем желающим приобрести полностью исправные советские истребители. Объявление размещено на сайте компании, передает РИА Новости.

Одна из самых современных моделей в прайсе — МиГ-29УБ, который, судя по описанию, прибыл в Штаты из Украины, где проходил техобслуживание на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе. За двухместную учебно-боевую машину просят 4,65 миллиона долларов.

На сайте также представлены перехватчик МиГ-17ПФ и несколько истребителей МиГ-21УМ. Некоторые из них обещают доставить из Европы "в разобранном состоянии". При этом клиентов заверяют, что все самолеты прошли сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США и полностью соответствуют американскому законодательству по контролю за экспортом вооружений.

Следует отметить, что фирма торгует не только советскими боевыми машинами. В перечне доступной техники значатся французские, чешские, итальянские и американские самолеты.