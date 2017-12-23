В Пенсильвании мужчина пытался застрелить двух полицейских

Мужчина, недавно побывавший на Ближнем Востоке, пытался застрелить двух сотрудников полиции в американском городе Гаррисберг (штат Пенсильвания), его нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в субботу на сайте прокурора округа Дофин Эда Марсико.

Инцидент имел место в пятницу в центральном районе города. 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти несколько раз выстрелил в сотрудника полиции из подразделения по охране здания законодательного собрания штата. Несколько пуль попали в служебный автомобиль, а одна чуть было не поразила стража порядка.

Второе нападение Эль-Мофти совершил примерно через полчаса на расстоянии нескольких кварталов от места первой атаки. Мужчина, вооружившись двумя пистолетами, открыл огонь по сотруднице полиции штата, которая находилась в служебном автомобиле.

Блюстительница закона получила ранение. Эль-Мофти пытался ее преследовать, вступил в перестрелку с прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов и был убит ими.

На пресс-конференции Марсико подчеркнул, что пока не известно, какими мотивами руководствовался Эль-Мофти, однако нет сомнений, что он целенаправленно напал на полицейских. Следователи выяснили, что Эль-Мофти недавно ездил на Ближний Восток. Власти обратились к населению с просьбой предоставить любую информацию о стрелявшем.

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