В США при крушении двухмоторного самолета погибли четыре человека

Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, четыре человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WFLA.

Инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени. Как заявили в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

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