В США при крушении двухмоторного самолета погибли четыре человека

24 декабря 2017 19:11 (UTC+04:00)

Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, четыре человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WFLA.

Инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени. Как заявили в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Эрдоган не исключил продолжения контактов с главой Белого Дома Дональдом Трампом
Турция 24 декабря 16:43
В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих
США 24 декабря 12:41
В США суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев
США 24 декабря 07:09
Расследовавший дело о почте Клинтон замглавы ФБР может уйти в отставку
США 24 декабря 02:38
Главные организаторы конкурса "Мисс Америка" ушли в отставку на фоне скандала
США 24 декабря 01:41
Трамп пренебрежительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии - СМИ
США 24 декабря 01:26
В Пенсильвании мужчина пытался застрелить двух полицейских
США 23 декабря 23:26
Цены на американскую нефть: итоги недели 18-22 декабря
Энергетика 23 декабря 15:29
Цены на американскую нефть 22 декабря двигались разнонаправлено
Энергетика 23 декабря 14:53
Администрация Трампа одобрила план по поставке Украине ракет Javelin
В мире 23 декабря 10:15
Президенты РФ и Турции обсудили резолюцию Генассамблеи ООН по Иерусалиму
Турция 22 декабря 14:34
Жители США подают иски против Apple, намеренно замедляющей старые iPhone
В мире 22 декабря 13:35
ОИС приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму
Другие страны 22 декабря 13:25
Американская нефть 21 декабря незначительно подорожала
Энергетика 22 декабря 10:05
США потратят 81 миллиард долларов на помощь пострадавшим от стихии
США 22 декабря 05:39
Пенс встретился с руководством Афганистана во время необъявленного визита
США 22 декабря 01:51
В США рассказали, сколько боевиков остаются в Сирии и Ираке
США 22 декабря 00:49
США откроют посольство в Иерусалиме, несмотря на решения ООН - Хейли
США 21 декабря 20:44