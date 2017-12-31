В Колорадо ликвидировали преступника, стрелявшего по полицейским

Полицейский погиб при перестрелке в Колорадо, шесть человек ранены, стрелявший убит, сообщил в официальном аккаунте в Twitter офис шерифа по округу Дуглас, передает РИА Новости.



"Полицейские прибыли на звонок с сообщением о домашнем насилии. В результате произошла стрельба. Пятеро полицейских были ранены подозреваемым. Подтверждено, что один полицейский скончался. Также подозреваемый ранил двух гражданских лиц. Подозреваемый был застрелен. Предполагается, что он мертв и больше не представляет опасности", - говорится в сообщении офиса шерифа.





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