США не хотят революции в Иране, заявили в госдепе

4 января 2018 18:51 (UTC+04:00)

США не добиваются революции в Иране, но надеются на перемены в этой стране, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"(Революция) - это не то, чего мы добиваемся, мы хотим перемен, мы хотим, чтобы (власти) Ирана начали прислушиваться к своему народу, этого пока не происходит, и я не буду забегать вперед", - сказала представитель госдепа в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, хочет ли Вашингтон смены власти в Иране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны в связи с протестами в столице.

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