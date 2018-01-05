Не менее 19 человек погибли в связи с непогодой на северо-востоке США

Число погибших из-за непогоды, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и непривычно низкими температурами, на северо-востоке США достигло 19 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал CBS News.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате снежной бури на атлантическом побережье США.

По данным телеканала, многие погибли в результате дорожно-транспортных происшествий или обморожений.

Как передает телеканал, более ста тысяч жителей северо-восточных штатов остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада. В штате Массачусетс с перебоями столкнулись не менее 22 тысячи человек, в штате Вирджиния - 45 тысяч человек.

По данным телеканала WTOC, из-за непогоды три вагона поезда компании Amtrak с 311 пассажирами на борту, следовавшего из Майами в Нью-Йорк, в среду вечером (утро мск.) сошли с рельсов. Причиной стали замерзшие стрелки на рельсах. Пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди в четверг приостановил работу. Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия также временно закрылся из-за непогоды, но впоследствии возобновил работу.

В некоторых районах выпало более 30 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, низкие температуры сохранятся в штатах северо-востока страны и на выходных.

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