США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение

Соединенные Штаты готовы применить свое ядерное оружие в том числе и при неядерном нападении на них. Это подтверждается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу.



Вашингтон "рассмотрит [возможность] применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров", говорится в документе, текст которого опубликовало интернет-издание Huffington Post, передает ТАСС. При этом поясняется, что "чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения". К таковым отнесены, в частности, "атаки на гражданское население США", их союзников и партнеров или на гражданскую инфраструктуру в этих странах, а также нападения на ядерные силы Вашингтона и его союзников, органы командования и управления таковыми. Наконец, спровоцировать ядерное возмездие со стороны США могут и удары по их объектам предупреждения о нападении, указывается в проекте доктрины.

"США не будут применять ядерное оружие или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняют свои обязательства в области нераспространения", - пишут стратеги Пентагона.

Они также утверждают, что "на сегодняшний день является неоправданной" идея взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. "Политикой США остается сохранение определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу", - гласит документ.

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