Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена баллотироваться в сенат США

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, ранее осуждённая на 35 лет, подала документы для баллотирования в сенат США от штата Мэриленд, куда переехала после освобождения, передает RT. Она планирует занять место сенатора-демократа Бена Кардена, который в ноябре намерен переизбраться на третий срок.

По данным агентства, заявление Мэннинг было подано в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.

В мае Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.

В 2013 году его приговорили к 35-летнему тюремному заключению, однако выпустили досрочно.

Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах.

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