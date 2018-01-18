Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире

18 января 2018 23:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, говоря о намерениях возвести на мексиканско-американской границе физический барьер, назвал Мексику самой опасной в мире страной, передает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера в Twitter.

"Нам нужна стена для безопасности нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить масштабный приток наркотиков из Мексики, которая сейчас считается самой опасной страной в мире. Не будет стены - не будет и сделки [по иммиграционной реформе между республиканцами и демократами в Конгрессе]", - сказал глава государства.

В среду руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в эфире телеканала Fox News сообщил, что США по-прежнему намерены получить средства на строительство пограничной стены от Мексики, но "не непосредственно от правительства" латиноамериканской страны.

Строительство такого барьера было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее постройке он подписал еще 25 января прошлого года, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые средства. В начале января Трамп запросил $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через десять лет. Эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.

Тем временем в распространенном в четверг МИД Мексики заявлении власти латиноамериканской страны в очередной раз сообщили о категорическом отказе платить за возведение стены на границе США.

"Наша страна не будет никоим образом и ни при каких обстоятельствах платить за стену или физический барьер, который может быть построен на территории США вдоль границы с Мексикой", - указывается в документе.

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Azernews Newspaper
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