Подготавливаемые США силы безопасности в Сирии не несут угрозы для Турции - Госдеп

19 января 2018 22:15 (UTC+04:00)

Силы безопасности, подготовку которых осуществляют США в Сирии, не несут никакой угрозы для Турции. Об этом заявил в пятницу сотрудник Госдепартамента, выступивший на специальном телефонном пресс-брифинге в Вашингтоне, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет не о каких-то пограничных силах, а о "силах внутренней безопасности", оказывающих в Сирии поддержку в тех районах, которые были освобождены от боевиков. "Мы работаем над предоставлением помощи, развертыванием и подготовкой сил внутренней безопасности", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он утверждал, что это "не является угрозой для Турции". Сотрудник Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать консультации с Анкарой по данному вопросу.

Как заявил дипломат, США "не считают, что любая военная операция" в сирийском районе Африн, вероятность проведения которой не исключила Анкара, "будет способствовать установлению региональной стабильности, стабильности в Сирии" или же поможет снять озабоченности Турции по поводу безопасности ее границы.

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