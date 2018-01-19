Подготавливаемые США силы безопасности в Сирии не несут угрозы для Турции - Госдеп

Силы безопасности, подготовку которых осуществляют США в Сирии, не несут никакой угрозы для Турции. Об этом заявил в пятницу сотрудник Госдепартамента, выступивший на специальном телефонном пресс-брифинге в Вашингтоне, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет не о каких-то пограничных силах, а о "силах внутренней безопасности", оказывающих в Сирии поддержку в тех районах, которые были освобождены от боевиков. "Мы работаем над предоставлением помощи, развертыванием и подготовкой сил внутренней безопасности", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он утверждал, что это "не является угрозой для Турции". Сотрудник Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать консультации с Анкарой по данному вопросу.

Как заявил дипломат, США "не считают, что любая военная операция" в сирийском районе Африн, вероятность проведения которой не исключила Анкара, "будет способствовать установлению региональной стабильности, стабильности в Сирии" или же поможет снять озабоченности Турции по поводу безопасности ее границы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.