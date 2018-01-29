Трамп заявил, что был уверен в своей победе на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что был уверен, что выиграет президентские выборы.

"Я думал, что выиграл, я собирал толпы, а моя оппонент (экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон – ред.) — нет… Я думал, что выиграю, и если бы я не выиграл, я был бы разочарован", — сказал он в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что утверждения СМИ о том, что он якобы не хотел выиграть выборы – это ложные новости.

Он также заявил, что на посту президента ему удалось добиться выдающихся успехов, в том числе экономических.

"Фондовый рынок ставит рекорды… безработица находится на низком уровне", — сказал он.

"Страна нуждается в том, чтобы ее встряхнули", — отметил Трамп.

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