Госсекретарь США посетит страны Ближнего Востока и Турцию

11 февраля 2018 01:47 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье начинает очередную зарубежную поездку, которая продлится до 16 февраля. В этот раз шеф американской дипломатии посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт, передает ТАСС.

На переговорах с руководством этих стран Тиллерсон обсудит вопросы безопасности и борьбу с терроризмом. Также в его программе две крупные международные конференции.

В Иордании госсекретарь встретится с королем Абдаллой II и главой МИД королевства Айманом ас-Сафади. Как сообщили ранее в Госдепартаменте, Тиллерсон обсудит с ними ключевые региональные вопросы: продолжающийся кризис в Сирии и поддержку Иорданией мирного урегулирования ближневосточного конфликта.


"Визит госсекретаря подчеркнет наше сотрудничество с иорданцами по полному спектру вопросов. Они работают с нами над урегулированием конфликта в Сирии, разгромом "Исламского государства" и других подобных организаций, продолжают стремиться к достижению прочного мира на Ближнем Востоке, в том числе между израильтянами и палестинцами", - заявил в минувшую пятницу на специальном брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства.

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