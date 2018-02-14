Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Тегеран должен вывести свои вооруженные силы и поддерживаемые им формирования из Сирии, сообщает РИА Новости.

"Иран должен вывести свои войска, свое ополчение из Сирии и допустить мирный процесс", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.

Дипломат отметил, что Вашингтон обеспокоен последним инцидентом с участием израильских ВВС и иранского беспилотника, который произошел на границе Израиля и Сирии.

"Мы весьма обеспокоены в связи с недавним инцидентом при участии Израиля и иранского аппарата на юге Сирии. Я думаю, он показывает, что присутствие Ирана в Сирии дестабилизирует регион", — отметил госсекретарь США.

В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией.

По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми ранее назвал "смехотворными" сообщения о перехвате израильскими силами ПВО "иранского беспилотника", отметив, что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе правительства этой страны.

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