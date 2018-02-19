NASA разрешило SpaceX доставить на орбиту новый космический телескоп

19 февраля 2018 11:03 (UTC+04:00)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) одобрило использование ракеты-носителя Falcon 9 производства компании SpaceX для доставки на орбиту новейшего телескопа TESS и других значимых грузов в рамках проведения научных миссий. Об этом сообщило издание Space News, передает ТАСС.

Оно ссылается на представленный ранее проект федерального бюджета на 2019 финансовый год. В разделе, посвященном проводимым NASA запускам, сказано, что "в январе 2018 SpaceX успешно прошла сертификацию второй категории", что дает ей право выступить оператором отправки на орбиту аппарата TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite - Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой). Это же позже подтвердила официальный представитель аэрокосмического ведомства Шерил Уорнер.

Разрешение на проведение таких миссий выдается на каждую конкретную модель ракеты на основании того, сколько раз до этого она успешно выводила грузы на орбиту. Это решение NASA было ожидаемым ввиду успешной статистики запусков, проведенных SpaceX. Однако в 2017 году процесс сертификации несколько затормозился, что даже вызвало обеспокоенность в Конгрессе США.

Задержка также привела к смещению графика. Изначально отправка TESS была запланирована на март 2018 года. Более того, сам телескоп уже доставлен к месту старта - в Космический центр Кеннеди во Флориде. Это случилось 12 февраля. В качестве новой даты запуска теперь обозначено 16 апреля. При этом, как уточнили в NASA, о переносе попросила сама SpaceX - компании нужно дополнительное время, чтобы подготовить оборудование согласно всем требованиям управления. Falcon 9 также уже находится на стартовом комплексе.

Долго переносить запуск не получится, ведь TESS должен быть запущен в определенное окно с марта по июнь, чтобы его можно было вывести на нужную траекторию. Об этом ранее сообщил Джордж Рикер - глава команды Массачусетского технологического института, которая будет проводить исследования при помощи аппарата.

Миссия TESS продлится минимум два года, за это время, как ожидается, он изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученные рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет. Используя такой же метод, орбитальный телескоп "Кеплер" нашел 2,5 тыс. экзопланет, существование которых удалось подтвердить.

Получение SpaceX разрешения на запуск подобных миссий - весьма значимое достижение для компании. Но одна из ее главных задач остается нерешенной - создание пилотируемого космического корабля. Над этим же работает и конкурент SpaceX - корпорация Boeing. Изначально SpaceX должна была представить готовую ракету для сертификации во втором квартале 2017 года, а Boeing - в третьем. Сейчас же эту дату обе компании перенесли на первый квартал 2019 года.

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