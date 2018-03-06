Пенс: США ждут от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации

Соединенные Штаты ждут от властей КНДР конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова и продолжают рассматривать все возможные варианты действий по урегулированию ситуации. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении вице-президента США Майкла Пенса, передает ТАСС.

"Мы рассматриваем все возможные варианты действий, и наша позиция по отношению к режиму [в КНДР] не изменится до тех пор, пока мы не увидим убедительные, поддающиеся проверке и конкретные шаги в направлении денуклеаризации", - отметил он.

По словам вице-президента, "в каком бы направлении ни продвигались переговоры с Северной Кореей", Вашингтон будет "тверд в своей решимости". "Соединенные Штаты и наши союзники по-прежнему привержены оказанию максимального давления на режим [лидера КНДР] Кима [Чен Ына] с целью положить конец их [КНДР] ядерной программе", - указал Пенс.

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