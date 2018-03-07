США могут ввеcти 25% пошлины на автомобили из ЕС

7 марта 2018 02:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС, передает РИА Новости.

"Они посылают машины и все остальное в США. Они могут делать все, что угодно, но если они будут это делать, то мы введем пошлины в 25% на их автомобили. И, поверьте, долго так продолжать они не смогут", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Отметим, что сейчас США - крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в $237 миллиардов в год.

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