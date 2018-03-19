Госдолг США достиг 21 триллиона долларов

19 марта 2018 19:14 (UTC+04:00)

Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 21 триллион долларов, передает РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов. Отметку в 20 триллионов он превысил в сентябре прошлого года.

За восемь лет президентства Барака Обамы долг США вырос почти в два раза. Дональд Трамп не раз заявлял, что Штатам необходимо сокращать госдолг, однако вынужден был согласиться с его увеличением в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета. За время его пребывания на посту главы Белого дома долг вырос на 1,1 триллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Большие надежды армянской дипломатии, или Конгресс, где разбиваются мечты
Армения 18:57
Роб Собхани: В США не понимают, что визит Саакяна может нанести ущерб отношениям с Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 18:38
Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР
США 18:18
В США обезврежена бомба, найденная в автомобиле возле торгового центра
США 14:24
При столкновении поездов в Кентукки ранения получили четыре человека
США 13:24
Натали Гуле: Визит Саакяна в США - негативный сигнал для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 11:19
Американская разведка установила секретный канал связи с КНДР
США 09:39
Посол: У Грузии есть сильная поддержка со стороны конгресса США
Грузия 09:17
Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении
США 04:25
В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба
США 18 марта 04:21
Визит в Вашингтон Бако Саакяна является звеном в цепочке акций давления США на Россию
Политика 17 марта 16:21
США следует расширить сотрудничество с Азербайджаном - американский политолог
Политика 17 марта 15:43
Визит Саакяна в США подрывает стратегические отношения между Баку и Вашингтоном – посол
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 14:18
«Шелковый путь» - важный проект, связывающий Азию и Европу – посол Азербайджана в США
Бизнес 17 марта 13:56
The National Interest: Визит Саакяна в США наносит ущерб дружественным отношениям между США и Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 11:42
Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань
Китай 17 марта 10:29
В США самолет пришлось посадить после обнаружения собаки на борту
США 17 марта 05:59
Куба заявила о готовности вести диалог с новым госсекретарем США
США 16 марта 18:10