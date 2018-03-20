США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля

20 марта 2018 06:16 (UTC+04:00)

США и Южная Корея возобновят первого апреля совместные военные учения, приостановленные на время Олимпийских игр в Пхенчхане, говорится в заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

КНДР проинформировали о решении союзников через командование ООН на полуострове, говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон отмечает, что учения "имеют тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы".

Планируется, что в учениях Foal Eagle примут участие 11,5 тысячи военнослужащих США и до 290 тысяч южнокорейских военнослужащих.

"Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию", — заявил представитель Пентагона, полковник морской пехоты Кристофер Логан. "Мы не будем обсуждать конкретику, но оборонный характер этих совместных учений был ясен на протяжении многих десятилетий и не изменился", — добавил он. Представитель американского военного ведомства уточнил, что учения не являются ответом на какие-либо действия КНДР или "текущую политическую ситуацию на полуострове".

КНДР заявляет, что постоянные американо-южнокорейские учения являются провокационными, США настаивают на их оборонном характере.

Ранее президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о личной встрече, которая должна состояться до мая этого года.

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