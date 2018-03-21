Трамп поздравил Путина с победой на выборах

21 марта 2018 00:55 (UTC+04:00)

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Президенты отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента. Особое внимание они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Как сообщили в Белом доме, президенты условились продолжать диалог по взаимным приоритетам и вызовам.

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