США имеют самые мощные ядерные силы в мире - Трамп

23 марта 2018 22:43 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США самые мощные ядерные силы в мире, но выразил надежду, что они никогда ими не воспользуются, передает РИА Новости.

"Мы предоставляем 654,6 миллиарда долларов на оборону. Никто не будет говорить, что наши военные будут забыты, о чем они говорили долгое время. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки. Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться", — сказал Трамп.

Трамп подписал в пятницу бюджет США на 2018 год.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

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