Рекс Тиллерсон может стать ректором Университета Техаса

24 марта 2018 04:08 (UTC+04:00)

Рекса Тиллерсона, уволенного президентом Дональдом Трампом с поста госсекретаря США, прочат в ректоры одного из крупнейших в стране Университета штата Техас, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным ее источников, отборочная комиссия вуза пока еще не направила соответствующее предложение Тиллерсону, так как такой шаг обычно делается во время заключительного этапа подбора кандидатов на должность ректора. Некоторые влиятельные члены комиссии активно продвигают экс-госсекретаря, который вырос в Техасе и окончил университет этого штата.

Согласно сведениям издания, Тиллерсон пока не определился с тем, чем заняться после того, как его преемник Майкл Помпео приступит к исполнению обязанностей госсекретаря 31 марта. Тиллерсон рассматривает множество предложений о трудоустройстве, которые были направлены ему в последние дни.

Действующий ректор Университета Техаса Уильям Макрейвен, бывший спецназовец и адмирал ВМС США в отставке, ранее объявил о намерении покинуть свой пост по состоянию здоровья в мае. Вуз насчитывает более 230 тыс. студентов, его годовой бюджет составляет $18 млрд.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинут Майкл Помпео, занимавший на тот момент пост директора ЦРУ. Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

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