Пентагон не верит в покупку С-400 Ираком

28 марта 2018 00:59 (UTC+04:00)

В Пентагоне не верят в то, что Ирак купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил представитель объединённого командования бригадный генерал Эндрю Крофт.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что иракские власти не обращались к Минобороны США ради консультаций по этому вопросу.

«Я только видел это в открытых пресс-источниках. Я не вижу достоверных доказательств, что это произойдёт. Очень дорогая и сложная система. Но я не вижу доказательств, что это на самом деле произойдёт», - сказал он.

Ранее в Совете Федерации назвали претендующие на покупку С-400 страны, среди которых есть Ирак.

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