Фондовые индексы США упали вслед за акциями технологических компаний

Американские фондовые индексы упали во вторник из-за распродажи акций высокотехнологических компаний, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Из 30 компаний, бумаги которых входят в расчет Dow Jones Industrial Average, снизилась стоимость 25.

Негативную динамику продемонстрировали семь из одиннадцати основных отраслевых групп Standard & Poor's 500. Помимо технологического сектора наибольшее падение было отмечено в финансовой отрасли и потребительском секторе.

С начала текущего месяца Dow Jones опустился на 4,7%, S&P 500 - на 3,7%, Nasdaq - на 3,6%.

"Мы видим уход из "высоко взлетевших" технологических акций, которые были перекуплены, но пока не ясно - куда идут эти деньги", - отмечает главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 127,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале индикатор составлял 130 пунктов, а не 130,8 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения в текущем месяце до 131 пункта с ранее объявленного февральского уровня, который был максимальным с ноября 2000 года.

Таким образом, несмотря на снижение в текущем месяце, уверенность американцев продолжается оставаться на близком к рекорду за последние 18 лет уровне. Негативное влияние на их настроения, скорее всего, оказала недавняя распродажа на рынке акций.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе вырос на 6,4% в годовом выражении и на 0,75% за месяц. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 6,2% и второго - на 0,7%.

По итогам торгов во вторник существенно подешевели акции таких производителей полупроводников, как Nvidia Corp. (на 7,8%) и Advanced Micro Devices (на 4,2%).

Цена бумаг сервиса микроблогов Twitter рухнула на 12% и крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке Netflix - на 6,1%.

Внимание участников торгов по-прежнему будет приковано к Facebook Inc., поскольку владелец крупнейшей в мире социальной сети остается в центре различных скандалов и разбирательств. В понедельник Федеральная торговая комиссия (FTC) США подтвердила факт расследования в отношении Facebook и использования соцсетью персональных данных пользователей, о котором американские СМИ сообщили в начале прошлой недели. Во вторник основатель и владелец соцсети Марк Цукерберг объявил о том, что намерен выступить в Конгрессе США на слушаниях по вопросу защиты персональных данных.

Рыночная стоимость Facebook по итогам торгов упала на 4,9%. С начала марта компания потеряла 16% капитализации.

Между тем котировки акций разработчика программного обеспечения Red Hat Inc. выросли на 0,9% благодаря позитивной финансовой отчетности за прошедший квартал.

По этой же причине цена бумаг производителя специй и соусов McCormick & Co. Inc. повысилась на 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 344,89 пункта (1,43%) - до 23857,71 пункта.

Standard & Poor's 500 за день опустился на 45,93 пункта (1,73%), составив 2612,62 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 211,74 пункта (2,93%) - до 7008,81 пункта.

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