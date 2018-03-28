Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"

28 марта 2018 15:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и рассчитывает, что тот предпримет "правильные шаги" на фоне готовящегося американо-северокорейского саммита, передает РИА Новости.

"Многие годы при многих администрациях все говорили, что нет ни малейшего шанса на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас вполне вероятно, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и человечества. С нетерпением жду нашей встречи!" — написал американский лидер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп ранее согласился встретиться с северокорейским лидером. Ожидается, что встреча политиков состоится до конца мая 2018 года. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР.

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