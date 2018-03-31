В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана

31 марта 2018 06:27 (UTC+04:00)

В Белом доме прокомментировали телефонный разговор президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает RT.

«Оба лидера выразили поддержку продолжающимся усилиям по расширению сотрудничества между двумя странами, продвижению общих интересов в качестве союзников по НАТО и работе над вопросами, затрагивающими двусторонние отношения», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган провёл в пятницу, 30 марта, телефонный разговор с Трампом, в ходе которого обсуждались ситуация в Сирии и Ираке, события в секторе Газа и борьба с терроризмом.

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