США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции

Правительство США не будет выдавать американские въездные визы тем крупным предпринимателям и госслужащим России, в отношении которых в пятницу были введены санкции. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

"В отношении лиц, включенных в черные списки на основании исполнительных указов [президента США] номер 13661 и 13662, действуют визовые ограничения", - уточнил этот представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "раздел 2 этих исполнительных указов приостанавливает въезд [в США] внесенных в черные списки". "Они [такие лица] как правило не могут въезжать в Соединенные Штаты", - отметил американский дипломат.

На этот раз Вашингтон ввел рестрикции в отношении семи предпринимателей, входящих в число крупнейших в России, 12 частных компаний, двух госструктур и 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты.

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